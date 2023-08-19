Некрасов Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Дмитрий Алексеев

Некрасов Дмитрий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1892

Сын: Некрасов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Капитолина Константинова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Капитолина Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close