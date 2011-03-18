Lelov Meeta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lelov Meeta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lelov Ülo

Отец ребёнка: Lelov Uno

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lelov Uno

Смерть
18.03.2011
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