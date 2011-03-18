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Lelov Meeta
Lelov Meeta
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
18.03.2011
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Lelov (Lelow) Uno
Дети
Lelov Ülo
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Lelov Ülo
Отец ребёнка:
Lelov Uno
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Lelov Uno
Смерть
18.03.2011
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