Дубовик Пётр Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1896
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Крещение
24.12.1896
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно