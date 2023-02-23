(Злобин) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Злобин) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1899

Дочь: Ногаева Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Злобин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин ?

Смерть
Неизвестно
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