(Злобин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1899
Дочь: Ногаева Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Злобин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Злобин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин ?
Смерть
Неизвестно