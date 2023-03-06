Сетяева (Гоман) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сетяева (Гоман) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоман Василий Григорьевич

Мать: Гоман Нина Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетяев Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Сетяев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетяев Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Сетяев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Сетяев Георгий

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