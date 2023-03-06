Сетяева (Гоман) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоман Василий Григорьевич
Мать: Гоман Нина Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетяев Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Сетяев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетяев Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Сетяев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Сетяев Георгий