(Кропотухина) Анастасия (Нюся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кропотухина) Анастасия (Нюся)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кропотухин Мирон

Мать: Кропотухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сторчак Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Казахстан, Каражал
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