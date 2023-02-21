(Кропотухина) Анастасия (Нюся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропотухин Мирон
Мать: Кропотухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сторчак Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Казахстан, Каражал