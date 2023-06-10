Заворотинцев Гавриил Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотинцев Гавриил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1859 ст.

Сын: Заворотинцев Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Заворотинцева Татьяна Степанова

Бутурлино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заворотинцева Татьяна Степанова

Смерть
Неизвестно
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