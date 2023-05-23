Изюмов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1921
Дата смерти02.02.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1921
Рождение ребёнка
11.11.1943
Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.01.1946
Сын: Изюмов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна
Суровчиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвалина Анна Алексеевна
Смерть
02.02.1988
Острецово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область