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Изюмов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1921

Дата смерти

02.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1921

Отец: Изюмов Михаил Васильевич

Мать: Изюмова Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.1943

Сын: Изюмов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.01.1946

Сын: Изюмов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хвалина Анна Алексеевна

Суровчиха, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвалина Анна Алексеевна

Смерть
02.02.1988
Острецово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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