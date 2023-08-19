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Криворучко Арсений Афанасьевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

02.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1897

Отец: Криворучко Афанасий Васильевич

Мать: Криворучко Феврония Степановна

Образование
С 1916
Низшее
Военная служба
1916
Российская Империя Кавказ Армянская обл.,г.Эривань
281-й запасной стрелковый полк
Рождение ребёнка
Около 21.12.1917

Сын: Криворучко Яков Арсентьевич

Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна

Зуевка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
До 1917

Жена: Криворучко Макрина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Криворучко Михаил Арсентьевич

Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна

Зуевка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Демобилизация
1919
Российская Империя Кавказ Армянская обл.,г.Эривань
Российская Империя г.Самара / Куйбышев /
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Федотова Вера Арсентьевна

Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна

Китай г.Харбин
Работа или профессия
С 1929 по 1935
КВЖД Завод № 9 Китай г.Харбин
Маляр
Реабилитация осужденного
?.04.1958
Самара, Самара, Самарская область
Реабилитирован Военным Трибуналом ПриВО
Смерть
Неизвестно
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