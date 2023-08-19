Криворучко Арсений Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1897
Образование
С 1916
Низшее
Военная служба
1916
Российская Империя Кавказ Армянская обл.,г.Эривань
281-й запасной стрелковый полк
Рождение ребёнка
Около 21.12.1917
Сын: Криворучко Яков Арсентьевич
Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Криворучко Михаил Арсентьевич
Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна
Демобилизация
1919
Российская Империя Кавказ Армянская обл.,г.Эривань
Российская Империя г.Самара / Куйбышев /
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Федотова Вера Арсентьевна
Мать ребёнка: Криворучко Макрина Степановна
Китай г.Харбин
Работа или профессия
С 1929 по 1935
КВЖД Завод № 9 Китай г.Харбин
Маляр
Реабилитация осужденного
?.04.1958
Самара, Самара, Самарская область
Реабилитирован Военным Трибуналом ПриВО
Смерть
Неизвестно