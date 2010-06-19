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Ханина Эвелина Владимировна
Ханина Эвелина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2010
Пол
Женский
Отец
Ханин Владимир Алексеевич
1984 г.р.
Мать
Токореева Анна Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2010
Отец:
Ханин Владимир Алексеевич
Мать:
Токореева Анна Николаевна
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