Ханина Эвелина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Эвелина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.2010

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2010

Отец: Ханин Владимир Алексеевич

Мать: Токореева Анна Николаевна

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