Евстифеев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1952
Сын: Евстифеев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Евстифеева Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстифеев Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстифеев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно