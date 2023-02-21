Евстифеев Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстифеев Яков Васильевич

Евстифеев Яков Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1952

Сын: Евстифеев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Евстифеева Пелагея Сергеевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстифеев Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстифеев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстифеева Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close