(Кляцкая) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кляцкая) Ирина

(Кляцкая) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кляцкий Владимир

Мать: Кляцкая Надежда

Рождение ребёнка
11.01.2000

Дочь: Старкова Светлана

Отец ребёнка: Алешин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Павел

Отец ребёнка: Алешин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close