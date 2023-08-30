(Кляцкая) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кляцкий Владимир
Мать: Кляцкая Надежда
Рождение ребёнка
11.01.2000
Дочь: Старкова Светлана
Отец ребёнка: Алешин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Павел
Отец ребёнка: Алешин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алешин Сергей
Смерть
Неизвестно