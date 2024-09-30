Виролайнен Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения22.07.1890
Дата смерти21.09.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1919
Сын: Виролайнен Константин Адамович
Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: (Виролайнен) Тюне-Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1926
Дочь: (Виролайнен) Берта Адамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1929
Дочь: (Виролайнен) Лилья Адамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна
Смерть
21.09.1932