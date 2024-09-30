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Виролайнен Адам Абрамович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.07.1890

Дата смерти

21.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1890

Отец: Виролайнен Абрам Иосифович

Мать: Виролайнен (Хакман) Анна Матвеевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1919

Сын: Виролайнен Константин Адамович

Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: (Виролайнен) Тюне-Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.01.1926

Дочь: (Виролайнен) Берта Адамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1929

Дочь: (Виролайнен) Лилья Адамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.09.1932

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