Тестов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1988

Отец: Тестов Владимир Николаевич

Мать: Тестова Надежда Егоровна

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