Климова (Чухнакова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1896 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1899 ст.
Дочь: Устина Дионисьева
Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.
Дочь: Акилина Дионисьева
Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Сын: Климов Григорий Дионисьев
Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев
Смерть
Неизвестно