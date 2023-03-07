Климова (Чухнакова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Чухнакова) Ксения Иванова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Муж: Климов Дионисий Мокиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1899 ст.

Дочь: Устина Дионисьева

Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.

Дочь: Акилина Дионисьева

Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Сын: Климов Григорий Дионисьев

Отец ребёнка: Климов Дионисий Мокиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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