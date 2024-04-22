Кишкичев Евфимий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишкичев Евфимий Иванович

Кишкичев Евфимий Иванович

Место рождения

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.04.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1847

Отец: Кишкичев Иван Иванович

Мать: Кишкичева Дарья Ивановна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1876

Дочь: Кишкичева Агиня Ефимовна

Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1878

Дочь: Кишкичева Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Кишкичев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1886

Сын: Кишкичев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Кишкичева Агрипина Ефимовна

Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close