Кишкичев Евфимий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.04.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1847
Отец: Кишкичев Иван Иванович
Мать: Кишкичева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1876
Дочь: Кишкичева Агиня Ефимовна
Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1878
Дочь: Кишкичева Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1884
Сын: Кишкичев Николай Ефимович
Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1886
Сын: Кишкичев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Кишкичева Агрипина Ефимовна
Мать ребёнка: Кишкичева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно