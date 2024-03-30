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Лавров Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лавров Петр Варсонофиевич

Мать: Лаврова Глафира Александровна

Смерть
2010
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