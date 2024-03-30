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Лавров Петр Петрович
Лавров Петр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Лавров Петр Варсонофиевич
1895 г.р.
Мать
Лаврова (Голубцова) Глафира Александровна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Лавров Петр Варсонофиевич
Мать:
Лаврова Глафира Александровна
Смерть
2010
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