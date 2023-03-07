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Иванов Захарий Авксентьевич

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Место рождения

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

05.09.1904

Дата смерти

23.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904

Отец: Иванов Аксён

Мать: не указана

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Иван Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Иванов Александр Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Иванов Николай Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Иванов Виктор

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Георгий Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1979
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