Иванов Захарий Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1904
Дата смерти23.09.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904
Отец: Иванов Аксён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Иванов Александр Захарович
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
13.08.1934
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Иванов Виктор
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1979