Котелкина Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котелкина Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитанов Иван Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степченков Константин Илларионович

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Капитанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Капитанов Иван Афанасьев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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