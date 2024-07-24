Котелкина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Капитанов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Капитанов Иван Афанасьев
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно