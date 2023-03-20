Гилязетдинов Нариман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)
Рождение ребёнка
13.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974