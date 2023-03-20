Гилязетдинов Нариман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилязетдинов Нариман

Гилязетдинов Нариман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)

Рождение ребёнка
13.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close