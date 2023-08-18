Зенков Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Зенкова Евдокия Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно