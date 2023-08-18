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Зенков Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Зенкова Евдокия Иларионовна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.

Сын: Зенков Юлиан Степанович

Мать ребёнка: Зенкова Евдокия Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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