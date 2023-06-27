Уфимцев Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уфимцев Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1963 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.
1996 г.р.

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уфимцев Владимир Григорьевич

Мать: Шаманаева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
14.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1996

Сын: Уфимцев Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Уфимцева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1996

Сын: Уфимцев Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: Уфимцева Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уфимцева Ирина Алексеевна

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