Якшамкина (Герасимова) Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшамкина (Герасимова) Анисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Андрей Матвеевич

Мать: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшамкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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