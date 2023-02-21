Якшамкина (Герасимова) Анисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Андрей Матвеевич
Мать: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшамкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшамкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Якшамкин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно