Новосельский Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельский Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: Гердт Франциска (Франя) Яковлевна

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