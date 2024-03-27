Уразов Гусман Афлятун Улы
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения24.12.1891
Дата смерти30.09.1915
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891
Отец: Уразов Афлятун Вагапович
Мать: Бибитабиба Сагетдин Кызы
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Образование
Неизвестно
Метрика о рождении. 23. Гусман, 24.12.1891, отец Казаанской губернии Свияжского уезда Азеллевской волости деревни Татарское Танаево домовладелец в ХХанской ставке Афлятун Габделвахаб улы, мать Бибитаи... Показать все
Смерть
30.09.1915