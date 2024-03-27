Уразов Гусман Афлятун Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразов Гусман Афлятун Улы

Уразов Гусман Афлятун Улы

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

24.12.1891

Дата смерти

30.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891

Отец: Уразов Афлятун Вагапович

Мать: Бибитабиба Сагетдин Кызы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Образование
Неизвестно
Метрика о рождении. 23. Гусман, 24.12.1891, отец Казаанской губернии Свияжского уезда Азеллевской волости деревни Татарское Танаево домовладелец в ХХанской ставке Афлятун Габделвахаб улы, мать Бибитаи... Показать все
Смерть
30.09.1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close