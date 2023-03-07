Бастракова Анна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бастраков Савелий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Виногорова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Виногорова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Виногорова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Виногоров Виталий Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Виногорова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Виногорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951