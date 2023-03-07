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Бастракова Анна Савельевна

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Место рождения

Бываенки, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1894

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бастраков Савелий Васильевич

Мать: не указана

Бываенки, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Виногорова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Виногорова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Виногорова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1925

Сын: Виногоров Виталий Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Виногорова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Виногорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Васильевич

Смерть
1951
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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