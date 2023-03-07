Баяндин Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1908
Дата смерти22.07.1942
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908
Отец: Баяндин Матвей Иванович
Мать: Баяндина Вера Ивановна
Воспитывался в детском доме вместе с братьями. В каком - неизвестно. В 1930-х проживал в Екатеринбурге, был военным.
Рождение ребёнка
03.01.1936
Мать ребёнка: Баяндина Екатерина Малафеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Замуж больше не вышла. Рано ослепла. Всю жизнь ждала Николая с войны, проживала на ведомственных квартирах, постоянно переезжала, потеряла все фотографии с Николаевм при переездах. Единственный сын.
Смерть
22.07.1942
Погиб на фронте. Сначала был объявлен как пропавший без вести. Примерно в 50-х годах установили, что захоронен в братской могиле в Ленинградсской области.