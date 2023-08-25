Морозов Олег Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958
Отец: Морозов Василий
Рождение ребёнка
30.06.1983
Мать ребёнка: Валентина
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерябина Лидия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно