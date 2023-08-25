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Морозов Олег Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Жена

1965 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958

Отец: Морозов Василий

Мать: Ковальская Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1983

Сын: Морозов Игорь Олегович

Мать ребёнка: Валентина

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерябина Лидия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Лидия Георгиевна

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