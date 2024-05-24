Дурденевская (Дурденевская) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурденевская (Дурденевская) Клавдия Александровна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
18.08.1900 ст.

Муж: Дурденевский Павел Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Крестовоздвиженская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Сын: Дурденевский Василий Павлович

Отец ребёнка: Дурденевский Павел Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.03.1915 ст.

Сын: Дурденевский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Дурденевский Павел Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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