Дурденевская (Дурденевская) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1900 ст.
Крестовоздвиженская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Сын: Дурденевский Василий Павлович
Отец ребёнка: Дурденевский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1915 ст.
Сын: Дурденевский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Дурденевский Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно