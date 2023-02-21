Григорьевна (Рышкова) Дарья Зюганова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иванович Григорий Зюганов
Мать: Евдокия Ананьева
Рождение ребёнка
24.10.1798 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1804 ст.
Дочь: Евдокия Иванович
Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
19.11.1804 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич