Григорьевна (Рышкова) Дарья Зюганова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьевна (Рышкова) Дарья Зюганова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иванович Григорий Зюганов

Мать: Евдокия Ананьева

Рождение ребёнка
24.10.1798 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.1804 ст.

Дочь: Евдокия Иванович

Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1804 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рышков Иван Дорофеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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