Пуришкевич Владимир Митрофанович
Место рожденияг. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Дата рождения24.08.1870
Дата смерти24.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1870
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
24.01.1920
Место жительства
По 1920