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Пуришкевич Владимир Митрофанович

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Место рождения

г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии

Дата рождения

24.08.1870

Дата смерти

24.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1870
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
24.01.1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
По 1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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