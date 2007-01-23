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Федоренко Алина Вадимовна
Федоренко Алина Вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.2007
Пол
Женский
Отец
Федоренко Вадим Игоревич
1978 г.р.
Мать
Федоренко (Яснова) Любовь Алексеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2007
Отец:
Федоренко Вадим Игоревич
Мать:
Федоренко Любовь Алексеевна
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