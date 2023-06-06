Рахматуллина (Рахматуллина) Зябида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мустафин Минлихаир
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мустафина Минлезямал
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валишин Мустафа
Смерть
Неизвестно