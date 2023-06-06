Рахматуллина (Рахматуллина) Зябида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Рахматуллина) Зябида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мустафин Минлихаир

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мустафина Минлезямал

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мустафин Миннилабутдин

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валишин Мустафа

Смерть
Неизвестно
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