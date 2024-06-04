Ксенофонтова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Ксенофонтов Николай Никанорович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1900

Дочь: Ксенофонтова Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1903

Дочь: Ксенофонтова Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1908

Дочь: Ксенофонтова Марина Никаноровна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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