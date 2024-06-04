Ксенофонтова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1897
Сын: Ксенофонтов Николай Никанорович
Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1900
Дочь: Ксенофонтова Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1903
Дочь: Ксенофонтова Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1908
Дочь: Ксенофонтова Марина Никаноровна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Никанор Васильевич
Смерть
Неизвестно