Девинтейчик Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девинтейчик Григорий
Мать ребёнка: Девинтейчик Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Девинтейчик) Агафья
Мать ребёнка: Девинтейчик Агриппина
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Чернуха (Девинтейчик) Анна
Мать ребёнка: Девинтейчик Агриппина
Смерть
Неизвестно