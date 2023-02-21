Додоренко Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Додоренко Василий Яковлев
Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Додоренко Василий Яковлев
Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край