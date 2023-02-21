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Додоренко Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Додоренко Василий Яковлев

Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Додоренко Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Додоренко Павел Яковлев

Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Додоренко Никита Яковлев

Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Додоренко Василий Яковлев

Мать ребёнка: Додоренко Пелагия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додоренко Пелагия Михайлова

Смерть
1812
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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