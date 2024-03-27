Зарипова (Зарипова) Фаузия
Место рожденияпгт Балтаси, д.Сосна
Дата рождения15.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакиров Амир
пгт Балтаси, д.Сосна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров Амир
Смерть
Неизвестно
Пгт Балтаси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пгт Балтаси