Зарипова (Зарипова) Фаузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Зарипова) Фаузия

Место рождения

пгт Балтаси, д.Сосна

Дата рождения

15.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт Балтаси, д.Сосна
Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Амир

пгт Балтаси, д.Сосна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Амир

Смерть
Неизвестно
Пгт Балтаси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пгт Балтаси
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