Михайлова (N) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
После 1734
Сын: Михайлов Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно