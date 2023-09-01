Михайлова (N) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (N) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Андрей

Мать: N N

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Михайлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Михайлов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
После 1734

Сын: Михайлов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Михайлов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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