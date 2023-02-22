Струнина (Королëва) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Королева Анна
Рождение ребёнка
02.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струнин Леонид Михайлович
Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно