Струнина (Королëва) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунина (Королëва) Александра Александровна

Струнина (Королëва) Александра Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Королева Анна

Рождение ребёнка
02.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струнин Леонид Михайлович

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close