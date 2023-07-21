Попов Яков
Место рожденияХаритоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Попов Петр
Мать: Попова Марья
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Попова Степанида
Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попов Осий
Мать ребёнка: Попова Степанида
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попов Андрей
Мать ребёнка: Попова Степанида
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Попова Степанида
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Попова Анна
Мать ребёнка: Попова Степанида
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно