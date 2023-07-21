Попов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Яков

Попов Яков

Место рождения

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Попов Петр

Мать: Попова Марья

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Попова Степанида

Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попов Осий

Мать ребёнка: Попова Степанида

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попов Андрей

Мать ребёнка: Попова Степанида

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Попова Степанида

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Попова Анна

Мать ребёнка: Попова Степанида

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close