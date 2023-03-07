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Коровин Михайло Федотович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Коровин Федот Ильич

Мать: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Коровин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Коровин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коровин Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Ненила Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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