Коровин Михайло Федотович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коровин Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Коровина Ненила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно