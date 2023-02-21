княгиня Урусова (княжна Друцкая-Соколинская) Ирина Даниловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1760
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Российская Империя
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич
Бракосочетание
1744
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Васильева Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич
Смерть
После 1760