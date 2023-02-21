княгиня Урусова (княжна Друцкая-Соколинская) Ирина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнягиня Урусова (княжна Друцкая-Соколинская) Ирина Даниловна

княгиня Урусова (княжна Друцкая-Соколинская) Ирина Даниловна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1760

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Мать: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1742

Сын: Урусов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1744

Муж: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Васильева Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Урусов Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1760
Москва, город федерального значения Москва
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