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Беляева Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Беляева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Орнатская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Беляев Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Беляева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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