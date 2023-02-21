Беляева Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Беляева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Орнатская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Беляев Феодосий Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Беляева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно