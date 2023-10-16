Шевелев Николай Николаевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург (Ленинград)
Дата рождения08.11.1932
Дата смерти08.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932
Отец: Шевелев Николай Иванович
Мать: Шевелева Елена Семёновна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
02.12.1955
Дочь: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Шевелева Валентина Фёдоровна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
08.04.1994