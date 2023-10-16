Шевелев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Николай Николаевич

Место рождения

г. Санкт-Петербург (Ленинград)

Дата рождения

08.11.1932

Дата смерти

08.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932

Отец: Шевелев Николай Иванович

Мать: Шевелева Елена Семёновна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
02.12.1955

Дочь: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Шевелева Валентина Фёдоровна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
08.04.1994
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