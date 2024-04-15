Богданова (Белокур) Харитина Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Белокур) Харитина Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Богданов Иван Иосифович

Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X94F-W?i=45&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
24.10.1893 ст.
Рогозное, Сумська область
Дмитрий Андрианович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Васюковщина, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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