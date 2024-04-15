Богданова (Белокур) Харитина Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Иоанно-Воинская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X94F-W?i=45&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
24.10.1893 ст.
Дмитрий Андрианович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Васюковщина, Сумська область
Смерть
Неизвестно