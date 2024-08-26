Бурова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1887
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Буров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Буров Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
05.01.1893
Дочь: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Буров Алексей Прокопьев
Смерть
1900