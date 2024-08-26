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Бурова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1887

Муж: Буров Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Буров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Буров Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
05.01.1893

Дочь: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Буров Алексей Прокопьев

Смерть
1900

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