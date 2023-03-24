Щур Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1914
Дочь: Елена Власовна
Отец ребёнка: Щур Влас Павлович
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Смерть
Неизвестно