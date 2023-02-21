Носова Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Ольга Алексеевна

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Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

24.?.?

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Носов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Иванович

Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1983
г.Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск
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