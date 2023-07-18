Верещагин Игорь Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Травкина Елена Игоревна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Дмитриевна
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1986
Дочь: Селёдкина Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Дмитриевна
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.03.1992
Дочь: Афанасьева Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Дмитриевна
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно