Симановская Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симановская Елена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1970

Отец: Иванов Игорь

Мать: Иванова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
25.07.1996

Дочь: Симановская Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1998

Дочь: Симановская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.02.2000

Дочь: Симановская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Светлана

Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович

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