Симановская Елена Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1970
Отец: Иванов Игорь
Рождение ребёнка
25.07.1996
Дочь: Симановская Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1998
Дочь: Симановская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.02.2000
Дочь: Симановская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Светлана
Отец ребёнка: Симановский Николай Александрович